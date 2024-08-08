Смертеева Алиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смертеева Алиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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