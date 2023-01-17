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Трофим Михайлович

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1750

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1727

Сын: Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
До 1750
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