Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1727
Сын: Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
До 1750