Федяков Петр Николаев
Место рождения
Дата рождения20.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1911
Отец: Федяков Николай Алексиев
Мать: Федякова Ольга Зиновьева
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Смерть
Неизвестно