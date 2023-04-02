Федяков Петр Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяков Петр Николаев

Федяков Петр Николаев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

20.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1911

Отец: Федяков Николай Алексиев

Мать: Федякова Ольга Зиновьева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.