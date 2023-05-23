Сергеев Федот Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сергеева Уилитта Федотовна
Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сергеева Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сергеев Лука Федотов
Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова
Смерть
Неизвестно