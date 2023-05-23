Сергеев Федот Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Федот Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сергеева Уилитта Федотовна

Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сергеев Филимон Федотов

Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сергеева Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сергеев Лука Федотов

Мать ребёнка: Сергеев Анна Денисова

Смерть
Неизвестно
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