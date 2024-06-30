Шаристанова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.10.1898
Дата смерти30.10.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.10.1826
Рождение
30.10.1898
Бракосочетание
29.06.1918
Рождение ребёнка
15.04.1919
Сын: Шишков Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович
Рождение ребёнка
02.09.1921
Сын: Шишков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович
Рождение ребёнка
15.09.1924
Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович
Рождение ребёнка
28.01.1925
Дочь: Шишкова Аделаида Васильевна
Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович