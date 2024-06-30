Шаристанова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаристанова Анна Ивановна

Шаристанова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.10.1898

Дата смерти

30.10.1826

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.10.1826
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
30.10.1898

Отец: Шаристанов Иван Петрович

Мать: Яковлева Лидия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.06.1918

Муж: Шишков Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1919

Сын: Шишков Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.09.1921

Сын: Шишков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1924

Сын: Шишков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.01.1925

Дочь: Шишкова Аделаида Васильевна

Отец ребёнка: Шишков Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.