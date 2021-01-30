Песчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1927
Дата смерти30.01.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песчанов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1952
Дочь: Кириченко (Песчанова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович
Смерть
30.01.2021