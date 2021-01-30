Песчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна

Песчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1927

Дата смерти

30.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1927

Отец: Кравцов Михаил Александрович

Мать: Кравцова (Колесникова) Евдокия Никифоравна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песчанов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песчанов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
14.05.1952

Дочь: Кириченко (Песчанова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Песчанов Николай Ефимович

Смерть
30.01.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.