Кариев (Хайруллин) Габдулла (Минибай) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кариев (Хайруллин) Габдулла (Минибай)

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Место рождения

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.05.1886

Дата смерти

28.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1919 по 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1919
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.01.1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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