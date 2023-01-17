Кариев (Хайруллин) Габдулла (Минибай)
Место рождения
Дата рождения20.05.1886
Дата смерти28.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1920
Место жительства
По 1919
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1920