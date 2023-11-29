Дериглазова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыплова (Дериглазова) Полина Григорьевна

Отец ребёнка: Дериглазов Григорий

Давыдовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дериглазова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Дериглазов Григорий

Давыдовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жмакина (Дериглазова) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Дериглазов Григорий

Давыдовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазов Григорий

Рождение ребёнка
13.06.1911 ст.

Дочь: Образцова (Дериглазова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Дериглазов Григорий

Давыдовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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