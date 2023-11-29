Дериглазова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыплова (Дериглазова) Полина Григорьевна
Отец ребёнка: Дериглазов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дериглазова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Дериглазов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жмакина (Дериглазова) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Дериглазов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дериглазов Григорий
Рождение ребёнка
13.06.1911 ст.
Дочь: Образцова (Дериглазова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Дериглазов Григорий
Смерть
Неизвестно