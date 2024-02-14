Тахаутдинов Абдулла
Место рожденияс.Мокрые Курнали, Алексеевский р-н
Дата рождения1907
Дата смерти05.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тахаутдинова (Тахаутдинова) Хадичэ
Военная служба
Неизвестно
ТАХАУТДИНОВ АБДУЛЛА Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1907 Дата выбытия: 05.12.1942
Рождение ребёнка
15.09.1930
Мать ребёнка: Тахаутдинова (Тахаутдинова) Хадичэ
Смерть
05.12.1942