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Тахаутдинов Абдулла

Место рождения

с.Мокрые Курнали, Алексеевский р-н

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тахаутдинов Миннегали

Мать ребёнка: Тахаутдинова (Тахаутдинова) Хадичэ

Военная служба
Неизвестно
ТАХАУТДИНОВ АБДУЛЛА Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1907 Дата выбытия: 05.12.1942
Рождение ребёнка
15.09.1930

Сын: Тахаутдинов Каримулла

Мать ребёнка: Тахаутдинова (Тахаутдинова) Хадичэ

Смерть
05.12.1942

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