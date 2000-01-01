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Меднов Игнат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Меднов Иван Игнатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Меднов Ефим Игантович

Мать ребёнка: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Евдокия Игнатовна

Мать ребёнка: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меднов Илья Игнатович

Мать ребёнка: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меднов Семён Игнатович

Мать ребёнка: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меднов Андрей Игнатович

Мать ребёнка: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Наталья Игнатовна

Мать ребёнка: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Место жительства
Неизвестно
село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Смерть
Неизвестно
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