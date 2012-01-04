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Давыдов Алексей Валерьевич

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

10.10.1962

Дата смерти

04.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1962

Отец: Давыдов Валерий Иванович

Мать: (Старых) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.2012

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