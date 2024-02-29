Пономарев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Николай
Бракосочетание
12.01.1875
Рождение ребёнка
17.05.1876
Сын: Пономарев Александр Павлович
Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Сын: Пономарев Михаил Павлович
Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
01.03.1884
Сын: Пономарев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
15.04.1885
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
28.07.1887
Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно