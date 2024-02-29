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Пономарев Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1875

Жена: Пономарева Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
17.05.1876

Сын: Пономарев Александр Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Сын: Пономарев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1884

Сын: Пономарев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.1885

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1887

Сын: Пономарев Иван Павлович

Мать ребёнка: Пономарева Параскева Алексеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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