Замыслов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1905 ст.
Дата смерти19.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1905 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.36-37 (Рождение №-89м)
Крещение
30.11.1905 ст.
Крёстный отец: Захарий Васильевич - крестьянин из д.Пехарово (3-юродный дядя) Крёстная мать: Мария Дмитриевна - крестьянская девица из д.Пехарово
Смерть
19.08.1906 ст.
Младенец в 9 мес. (от коклюша)
Похороны
21.08.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.141-142 (Умершие №-64м)