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Замыслов Николай Григорьевич

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Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

29.11.1905 ст.

Дата смерти

19.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1905 ст.

Отец: Замыслов Григорий Аввакумович

Мать: Замыслова Анастасия Аникиевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.36-37 (Рождение №-89м)
Крещение
30.11.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Захарий Васильевич - крестьянин из д.Пехарово (3-юродный дядя) Крёстная мать: Мария Дмитриевна - крестьянская девица из д.Пехарово
Смерть
19.08.1906 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 9 мес. (от коклюша)
Похороны
21.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.141-142 (Умершие №-64м)
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