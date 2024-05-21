Чеперегина Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеперегина Екатерина Федоровна

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Место рождения

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Николай Александрович Чеперегин (Чеперыгин)

Отец ребёнка: Чеперегин Александр

Смерть
1935
Рождение ребёнка
1981

Сын: Чеперегин Федор Александрович

Отец ребёнка: Чеперегин Александр

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1997

Дочь: Чеперегин Анна Александровна

Отец ребёнка: Чеперегин Александр

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