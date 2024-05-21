Чеперегина Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Николай Александрович Чеперегин (Чеперыгин)
Отец ребёнка: Чеперегин Александр
Смерть
1935
Рождение ребёнка
1981
Сын: Чеперегин Федор Александрович
Отец ребёнка: Чеперегин Александр
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Чеперегин Анна Александровна
Отец ребёнка: Чеперегин Александр