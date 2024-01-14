Пак Людмила Александровеа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Людмила Александровеа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1953

Дата смерти

18.06.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1973

Дочь: Пак Ирина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.06.1983

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