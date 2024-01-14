Пак Людмила Александровеа
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1953
Дата смерти18.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1973
Дочь: Пак Ирина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.06.1983