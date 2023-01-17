Лопатников (Шнырихин) Никанор Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатников (Шнырихин) Никанор Николаев

Лопатников (Шнырихин) Никанор Николаев

avatar

Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов

Мать: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1894

Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Никаноров

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Смольнов (лопатников, Шнырихин) Михаил Никаноров

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1906

Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Никаноров

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Лопатников (шнырихин) Яков Никаноров

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1913

Сын: Лопатников (шнырихин) Константин Никаноров

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close