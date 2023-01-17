Лопатников (Шнырихин) Никанор Николаев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1894
Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Никаноров
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
1903
Сын: Смольнов (лопатников, Шнырихин) Михаил Никаноров
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
08.07.1906
Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Никаноров
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Лопатников (шнырихин) Яков Никаноров
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
03.06.1913
Сын: Лопатников (шнырихин) Константин Никаноров
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Смерть
Неизвестно