Тамбовцева (Тамбовцева) Дарья Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков
Рождение ребёнка
1880
Сын: Тамбовцев Семен Романович
Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кузнецова Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Фекла Романовна
Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тамбовцев Федот Романович
Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков
Рождение ребёнка
26.03.1899
Сын: Тамбовцев Никифор Романович
Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно