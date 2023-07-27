Тамбовцева (Тамбовцева) Дарья Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Тамбовцева) Дарья Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тамбовцев Семен Романович

Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кузнецова Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Фекла Романовна

Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тамбовцев Федот Романович

Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.03.1899

Сын: Тамбовцев Никифор Романович

Отец ребёнка: Тамбовцев Роман Марков

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Роман Марков

Смерть
Неизвестно
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