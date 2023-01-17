Мотова Евдокия (Дуня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова Евдокия (Дуня)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1916

Дата смерти

21.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1940

Дочь: Милова Галина Александровна

Отец ребёнка: Мотов Александр Матвеевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Мотов Александр Матвеевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.07.1991
Актюбинск, Казахстан
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