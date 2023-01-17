Мотова Евдокия (Дуня)
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1916
Дата смерти21.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1940
Дочь: Милова Галина Александровна
Отец ребёнка: Мотов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Мотов Александр Матвеевич
Смерть
21.07.1991
Актюбинск, Казахстан