Гиматудинова (Лукьянова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГиматудинова (Лукьянова) Наталья Александровна

Гиматудинова (Лукьянова) Наталья Александровна

Место рождения

Горловка

Дата рождения

11.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1971

Отец: Лукьянов Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радионова Юлия

Отец ребёнка: Васильев Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиматудинов Алексей Амирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиматудинова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиматудинов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close