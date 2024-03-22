Гиматудинова (Лукьянова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения11.10.1971
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1971
Отец: Лукьянов Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радионова Юлия
Отец ребёнка: Васильев Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиматудинова Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиматудинов Дмитрий Алексеевич