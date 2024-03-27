Гуфайзен Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуфайзен Абрам

Место рождения

Краков?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Краков?
Рождение ребёнка
1903

Сын: Гуфайзин Леонид

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Бурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер Сара

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каверзина Тойба

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзин Иосиф

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзен Феоктист

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Смерть
1925
Читкан
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