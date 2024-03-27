Гуфайзен Абрам
Место рожденияКраков?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гуфайзин Леонид
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Бурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миллер Сара
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каверзина Тойба
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуфайзин Иосиф
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуфайзен Феоктист
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Смерть
1925
Читкан