Щепетов Макар Алексеевич
Место рождениягород Горький, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Щепетов Евгений Макарович
Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Маштакова (Щепетова) Тамара Макаровна
Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна
Рождение ребёнка
03.01.1923
Сын: Щепетов Алексей Макарович
Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна
Рождение ребёнка
23.05.1925
Дочь: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна
Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна
Смерть
?.08.1954