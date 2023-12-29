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Щепетов Макар Алексеевич

Место рождения

город Горький, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Щепетов Евгений Макарович

Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Маштакова (Щепетова) Тамара Макаровна

Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Рождение ребёнка
03.01.1923

Сын: Щепетов Алексей Макарович

Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Рождение ребёнка
23.05.1925

Дочь: Лукшина (Щепетова) Валентина Макаровна

Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Смерть
?.08.1954

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