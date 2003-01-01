Гак Нагулина Галина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939
Отец: Гак Роман Демьянович
Мать: Гак Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагулин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагулин Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Нагулин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагулин Евгений