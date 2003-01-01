Гак Нагулина Галина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Нагулина Галина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939

Отец: Гак Роман Демьянович

Мать: Гак Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагулин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагулин Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Нагулин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагулин Евгений

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