Зырянова Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Зырянов Александр Климентьевич
Отец ребёнка: Зырянов Климент Тарасович
Место жительства
1900
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.
Дочь: Милюшкина Александра Климентьевна
Отец ребёнка: Зырянов Климент Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно