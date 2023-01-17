Зырянова Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Зырянов Александр Климентьевич

Отец ребёнка: Зырянов Климент Тарасович

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1900
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Дочь: Милюшкина Александра Климентьевна

Отец ребёнка: Зырянов Климент Тарасович

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Климент Тарасович

Смерть
Неизвестно
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