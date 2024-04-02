Барсуков Федор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсуков Федор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2012

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012

Отец: Барсуков Виктор Валентинович

Мать: Ольга

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