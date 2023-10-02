Никифорова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Никифоров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Никифоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Никифоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Никифоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Никифоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Никифоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Никифоров Алексей

Смерть
Неизвестно
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