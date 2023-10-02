Никифорова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1937
Сын: Никифоров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Никифоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Никифоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Никифоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Никифоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Никифоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Никифоров Алексей
Смерть
Неизвестно