Никотин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никотин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Никотин Евсей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Синицына Арина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Никотин Савелий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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