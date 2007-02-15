Никотин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Синицына Арина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Никотин Савелий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно