Зайцева Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
09.09.1940
Свидетеьсво о браке заключен 9 сентября 1940 год (Черкизовский поселковый совет)
Рождение ребёнка
20.11.1941
Сын: Комаров Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Комаров Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно