Зайцева Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сообщение о свадьбе (оглашение)
09.09.1940

Муж: Комаров Сергей Дмитриевич

Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Свидетеьсво о браке заключен 9 сентября 1940 год (Черкизовский поселковый совет)
Рождение ребёнка
20.11.1941

Сын: Комаров Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Комаров Сергей Дмитриевич

Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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