Козлова (Коровина) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1962
Дочь: Руденко (Козлова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1965
Дочь: Кузнецова (Козлова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич