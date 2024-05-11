Козлова (Коровина) Мария Григорьевна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Коровина) Мария Григорьевна

Козлова (Коровина) Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Коровин Григорий Феоктистович

Мать: Коровина (Красильникова) Степанида Яковлевна

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1962

Дочь: Руденко (Козлова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.1965

Дочь: Кузнецова (Козлова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.