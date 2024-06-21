Меркулова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Меркулов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Меркулов Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.01.1947
Дочь: Котова (Меркулова) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно