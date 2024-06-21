Меркулова Вера Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркулова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Меркулов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Меркулов Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.01.1947

Дочь: Котова (Меркулова) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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