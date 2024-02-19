Klassen Isaac — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klassen Isaac

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1836

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1836

Отец: Klassen, 197738 Johann Isaac (Twin) Issac D

Мать: Sawatsky Aganetha J

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