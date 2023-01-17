Сергиенко Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1983
Сын: Сергиенко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Сергиенко Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
11.08.1983
Сын: Сергиенко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Сергиенко Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
16.07.1986
Дочь: Прожуган Дарья Александровна
Отец ребёнка: Сергиенко Александр Анатольевич
Марганец, Дніпропетровська область