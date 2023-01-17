Сергиенко Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1983

Сын: Сергиенко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Сергиенко Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
11.08.1983

Сын: Сергиенко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Сергиенко Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
16.07.1986

Дочь: Прожуган Дарья Александровна

Отец ребёнка: Сергиенко Александр Анатольевич

Марганец, Дніпропетровська область
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