Железнов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Железнова (Истомина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.2020

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