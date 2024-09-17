Петрова Александра Флегонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей
Смерть
Неизвестно