Петрова Александра Флегонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Александра Флегонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей

Смерть
Неизвестно

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