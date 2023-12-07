Маркина Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркина Эмилия

Маркина Эмилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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