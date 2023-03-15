Щеглова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щеглова) Евфимия

Отец ребёнка: Щеглов Антоний

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Антоний

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гурулева (Щеглова) Наталья

Отец ребёнка: Щеглов Антоний

Смерть
Неизвестно

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