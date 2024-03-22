Кравчук (Якунина) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук (Якунина) Елена Сергеевна

Место рождения

Оус, Ивдельский, Свердловская область

Дата рождения

13.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1987

Отец: Якунин Сергей Алексеевич

Мать: Якунина Ирина Владимировна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
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