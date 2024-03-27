Нуриманов Гильман
Место рожденияс.Поисеево Актанышский р-н
Дата рождения05.04.1901
Дата смерти30.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1901
Отец: Нуриманов ?
Мать: ?
с.Поисеево Актанышский р-н
Рождение ребёнка
01.09.1928
Дочь: Юнисова Майря Гильмановна
Мать ребёнка: Нуриманова Маиря
Рождение ребёнка
20.12.1933
Дочь: Биктимирова Татьяна Гильмановна
Мать ребёнка: Нуриманова Фатима Самуиловна
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Нуриманов Сафа Гильманович
Мать ребёнка: Нуриманова Фатима Самуиловна
Рождение ребёнка
21.07.1954
Сын: Нуриманов Сияр Гильманович
Мать ребёнка: Нуриманова Фатима Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нуриманова Маиря
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1968