Нуриманов Гильман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриманов Гильман

Место рождения

с.Поисеево Актанышский р-н

Дата рождения

05.04.1901

Дата смерти

30.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1901

Отец: Нуриманов ?

Мать: ?

с.Поисеево Актанышский р-н
Рождение ребёнка
01.09.1928

Дочь: Юнисова Майря Гильмановна

Мать ребёнка: Нуриманова Маиря

Рождение ребёнка
20.12.1933

Дочь: Биктимирова Татьяна Гильмановна

Мать ребёнка: Нуриманова Фатима Самуиловна

Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Нуриманов Сафа Гильманович

Мать ребёнка: Нуриманова Фатима Самуиловна

Рождение ребёнка
21.07.1954

Сын: Нуриманов Сияр Гильманович

Мать ребёнка: Нуриманова Фатима Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуриманова Маиря

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуриманова Фатима Самуиловна

Смерть
30.11.1968
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