Кинелев Тимофей Ефремович
Место рожденияБобровка, самарский уезд
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кинелева Мария Макаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кинелев Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Кинелева Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
15.04.1860
Сын: Кинелев Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кинелев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна
Смерть
Неизвестно