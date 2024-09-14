Кинелев Тимофей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинелев Тимофей Ефремович

Место рождения

Бобровка, самарский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кинелев Ефрем Федорович

Мать: Кинелева Феодора Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кинелева Мария Макаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кинелев Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Кинелева Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
15.04.1860

Сын: Кинелев Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кинелев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Кинелева Мария Макаровна

Смерть
Неизвестно

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