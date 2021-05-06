Горбатович Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатович Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горбатович Семён Михайлович

Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Сновское, Украина
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.

Сын: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Сновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
1906

Сын: Горбатович Василий Михайлович

Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Д. Бреш, или с. Сновское
Рождение ребёнка
1909

Сын: Горбатович Федор Михайлович

Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Сновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Абрамкина Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Сновское, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатович Полина ( Пелагея) Михайловна

Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Сновск, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатович Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Сновское, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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