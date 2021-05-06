Горбатович Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Горбатович Семён Михайлович
Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна
Сновское, Украина
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.
Сын: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович
Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна
Сновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горбатович Василий Михайлович
Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна
Д. Бреш, или с. Сновское
Рождение ребёнка
1909
Сын: Горбатович Федор Михайлович
Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна
Сновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Абрамкина Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна
Сновское, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатович Полина ( Пелагея) Михайловна
Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна
Сновск, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатович Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна
Сновское, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно