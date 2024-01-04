Андрей Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Стефанов

Место рождения

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

Около 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: Стефан Васильев

Мать: Надежда Андреева

Бракосочетание
Около 1869 ст.

Жена: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
03.12.1870 ст.

Дочь: Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 08.09.1873 ст.

Сын: Никита Андреев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.

Сын: Федор Андреев

Мать ребёнка: Агафья Павловна

Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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