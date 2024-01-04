Андрей Стефанов
Место рождениядеревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: Стефан Васильев
Мать: Надежда Андреева
Бракосочетание
Около 1869 ст.
Жена: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
03.12.1870 ст.
Дочь: Ульяна Андреева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 08.09.1873 ст.
Сын: Никита Андреев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.
Сын: Федор Андреев
Мать ребёнка: Агафья Павловна
Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно