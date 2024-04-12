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Жуков Илья Васильев

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

10.04.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Жуков Василий Иванов

Мать: Жукова Евдокия Александрова

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1881

Дочь: Жукова Анна Ильина

Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова

Игумново, Можайский, Московская область
воспреемники деревни Игумновой крестьянский сын Алексей Васильевой и дер. Ченцовой крестьянская девица Наталия Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1883

Сын: Жуков Федор Ильич

Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Ченцово кр. Максим Петров и кр. девица Наталья Петрова
Рождение ребёнка
30.09.1886

Дочь: Зимина Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Кукарино кр. Василий Андреев и д. Ченцово кр. девица Ксения Семенова
Рождение ребёнка
26.11.1889

Сын: Жуков Николай Ильич

Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Алексей Васильев и д. Ченцово кр. жена Анна Константинова
Рождение ребёнка
31.12.1890

Дочь: Жукова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. Сын Дмитрий Иванов и д. Ченцово кр.девица Ксения Семенова
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Жукова Любовь Ивановна

Поручители жениха кр-не д. Игумново Алексей Васильев, Иван Иванов и Ильинской слободы Алексей Васильев Крупенин Поручители невесты кр-не д. Новосурино Семен Тихонов, Иван Савельев И Василий Федоров
Рождение ребёнка
1892

Сын: Жуков Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: Жукова Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново крестьяне Федор Ильин Жуков и той же деревни крестьянская жена Матрена Николаева Исаева
Рождение ребёнка
02.04.1900

Сын: Жуков Никита Ильич

Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Матрена Николаева Исаева
Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Жукова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д.Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Татьяна Андреева Логачева
Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Жуков Василий Ильич

Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна

Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Пелагея Ильина Жукова
Рождение ребёнка
04.04.1906

Сын: Жуков Георгий Ильич

Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Василий Васильев, д. Игумново кр. девица Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
28.09.1984

Сын: Жуков Михаил Ильин

Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова

Игумново, Можайский, Московская область
д. Ченцово кр. Семен Петров и д. Кукарино кр. жена Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Параскева Петрова

Смерть
10.04.1928
Игумново, Можайский, Московская область
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