Жуков Илья Васильев
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти10.04.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Жуков Василий Иванов
Дочь: Жукова Анна Ильина
Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова
Сын: Жуков Федор Ильич
Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова
Дочь: Зимина Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна
Сын: Жуков Николай Ильич
Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова
Дочь: Жукова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова
Жена: Жукова Любовь Ивановна
Сын: Жуков Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна
Дочь: Жукова Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна
Сын: Жуков Никита Ильич
Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна
Дочь: Жукова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна
Сын: Жуков Василий Ильич
Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна
Сын: Жуков Георгий Ильич
Мать ребёнка: Жукова Любовь Ивановна
Сын: Жуков Михаил Ильин
Мать ребёнка: Жукова Параскева Петрова
Жена: Жукова Параскева Петрова