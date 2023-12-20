Милосердова Феодосья Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милосердова Феодосья Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милосердов Анфенаен Марков

Рождение ребёнка
1851

Сын: Милосердов Фома Анфенаенов

Отец ребёнка: Милосердов Анфенаен Марков

Рождение ребёнка
1851

Сын: Милосердов Самсон Анфенаенов

Отец ребёнка: Милосердов Анфенаен Марков

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Милосердова) Акулина Анфенаенова

Отец ребёнка: Милосердов Анфенаен Марков

Смерть
Неизвестно

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