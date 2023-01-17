Назарова (Кузнецова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955
Рождение ребёнка
16.12.1976
Сын: Назаров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно