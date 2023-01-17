Назарова (Кузнецова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Кузнецова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955

Отец: Кузнецов Николай Спиридонович

Мать: Кузнецова Аграфена Васильевна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.1976

Сын: Назаров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Михайлович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Николай Михайлович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Николай Михайлович

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