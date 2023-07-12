Зяблова (Соколова) варвара ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Фролова дарья трофимовна
Отец ребёнка: Соколов трофим макарович
Бракосочетание
12.05.1917
Муж: Зяблов яков егорович
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.1918
Дочь: Митина мария яковлевна
Отец ребёнка: Зяблов яков егорович
Никольский, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно