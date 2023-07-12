Зяблова (Соколова) варвара ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Соколова) варвара ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Фролова дарья трофимовна

Отец ребёнка: Соколов трофим макарович

Бракосочетание
12.05.1917

Муж: Зяблов яков егорович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.1918

Дочь: Митина мария яковлевна

Отец ребёнка: Зяблов яков егорович

Никольский, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов трофим макарович

Смерть
Неизвестно
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