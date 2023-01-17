Чернышева (Чернышева) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Чернышева) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

29.10.1881

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Андроновна

Отец ребёнка: Чернышев Андрон Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Зиновья Андроновна

Отец ребёнка: Чернышев Андрон Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: София Андроновна

Отец ребёнка: Чернышев Андрон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Андрон Иванович

Смерть
29.10.1881
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от водянки | от водянки
Похороны
31.10.1881
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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