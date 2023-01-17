Чернышева (Чернышева) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти29.10.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Андроновна
Отец ребёнка: Чернышев Андрон Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Зиновья Андроновна
Отец ребёнка: Чернышев Андрон Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: София Андроновна
Отец ребёнка: Чернышев Андрон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1881
Причина смерти: от водянки | от водянки
Похороны
31.10.1881