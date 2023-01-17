Ольховикова (Ковалева) Любовь Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1944
Отец: Ковалев Тихон
Рождение ребёнка
03.05.1970
Сын: Ольховиков Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Ольховиков Вячеслав Ефимович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.10.1971
Сын: Ольховиков Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Ольховиков Вячеслав Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно