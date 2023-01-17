Ольховикова (Ковалева) Любовь Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховикова (Ковалева) Любовь Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1944

Отец: Ковалев Тихон

Мать: Ковалева Павлина Сидоровна

Рождение ребёнка
03.05.1970

Сын: Ольховиков Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Ольховиков Вячеслав Ефимович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.10.1971

Сын: Ольховиков Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Ольховиков Вячеслав Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольховиков Вячеслав Ефимович

Смерть
Неизвестно
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