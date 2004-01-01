Гайворонская (Кравцова) Фёкла Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1916
Дата смерти?.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайворонский Павел Иванович
Рассыпное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.01.2004