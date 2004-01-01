Гайворонская (Кравцова) Фёкла Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонская (Кравцова) Фёкла Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1916

Дата смерти

?.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайворонский Павел Иванович

Рассыпное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.01.2004
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