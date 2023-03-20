Фомин Еким Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Фомин Фома
Мать: Фомина ?
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елизавета Екимовна
Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Екимовна
Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Акилина Яковлевна
Смерть
1835