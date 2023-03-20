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Фомин Еким Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Фомин Фома

Мать: Фомина ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фомин Тимофей Екимович

Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елизавета Екимовна

Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Екимовна

Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фомин Лаврен Екимович

Мать ребёнка: Фомина Акилина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Акилина Яковлевна

Смерть
1835
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