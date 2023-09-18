Кушнарев Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушнарев Юрий Анатольевич

Кушнарев Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1975

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1975

Отец: Кушнарев Анатолий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1998

Дочь: Кушнарева Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Кушнарева (Асеева) Ксения Вячеславовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
26.01.2011

Сын: Кушнарев Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Кушнарева (Асеева) Ксения Вячеславовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.