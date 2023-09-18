Кушнарев Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1975
Отец: Кушнарев Анатолий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1998
Дочь: Кушнарева Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Кушнарева (Асеева) Ксения Вячеславовна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
26.01.2011
Мать ребёнка: Кушнарева (Асеева) Ксения Вячеславовна