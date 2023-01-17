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Кандрашев Александр Игоревич

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Место рождения

Отрадный, Отрадный, Самарская область

Дата рождения

03.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1986

Отец: Кандрашев Игорь Александрович

Мать: Кандрашева Ольга Михайловна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образование
С 2002 по 2008
Самара
Получил сразу два диплома. Механика и экономиста. Учился всегда на стипендию. | Образовательное учреждение: Самарский Аэрокосмический Университет
Рождение ребёнка
26.05.2016

Дочь: Кандрашева Алиса Александровна

Мать ребёнка: Кандрашева Ольга Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандрашева Ольга Витальевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик СВГК
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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