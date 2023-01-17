Кандрашев Александр Игоревич
Место рождения
Дата рождения03.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1986
Образование
С 2002 по 2008
Самара
Получил сразу два диплома. Механика и экономиста. Учился всегда на стипендию. | Образовательное учреждение: Самарский Аэрокосмический Университет
Рождение ребёнка
26.05.2016
Дочь: Кандрашева Алиса Александровна
Мать ребёнка: Кандрашева Ольга Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик СВГК
Место жительства
Неизвестно